"Я абсолютно уверен, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в большой футбол, потому что это опытные люди и футболисты. Достаточно месячной предсезонной подготовки, и они будут в порядке.
У Павла и Александра будет двойная мотивация вернуться в большой спорт, я в этом уверен. Думаю, они полностью ощутили на себе систему уголовного наказания, для них это урок и огромный стимул вернуться в большой футбол", — сказал Газзаев в беседе с Sport24.
Валерий Газзаев: Кокорин и Мамаев смогут вернуться в большой футбол, потому что это опытные люди
Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался об условно-досрочном освобождении форварда питерской команды Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Они отбывали срок за избиение нескольких людей.
Фото: Getty Images
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