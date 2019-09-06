"Рано или поздно это должно было случиться наконец. Теперь у них есть все шансы, чтобы доказать свою состоятельность, поправить здоровье и вернуться в ряды ведущих футболистов. Конечно, чтобы наладить свою испорченную карьеру, им нужна поддержка и тренеров, и руководства клубов. Теперь все в их руках, прям как в песне. Все зависит от них.
Жду ли я Кокорина в "Зените"? Да, я бы хотел, чтобы он вернулся. Я не знаю, насколько это совпадает с планами руководства, но все это возможно, я думаю", — сказал Боярский в беседе с Sport24.
Михаил Боярский: я бы хотел, чтобы Кокорин вернулся в "Зенит"
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями от условно-досрочного освобождения форварда питерской команды Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Они отбывали срок за избиение нескольких людей.
Фото: ТАСС
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