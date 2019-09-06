Гендиректор профсоюза игроков: скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, как должен действовать "Краснодар", если клуб по-прежнему хочет расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.

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