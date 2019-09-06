"Для процедуры расторжения трудового договора присутствие Павла Мамаева необязательно, но желательно, поскольку подписываются определенные документы, и это ускорит процесс. Футболист будет уведомлен клубом, если у клуба еще остается желание его уволить. Соответственно ему нужно будет прибыть в расположение клуба и оформить все, как полагается по закону и регламенту.
Что касается заявки для участия в соревнованиях под эгидой РФС, то, в соответствии с действующим регламентом, скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой. При этом как свободный агент он может трудоустроиться в ряде других чемпионатов", — цитирует Зотова "Чемпионат".
Гендиректор профсоюза игроков: скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, как должен действовать "Краснодар", если клуб по-прежнему хочет расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
Фото: "Рейтинг букмекеров"
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