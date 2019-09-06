"Очень рад за ребят. Уже почти год прошел, хорошо, что это закончилось. С ребятами я пока встретиться не планировал — у них много родных и друзей, есть с кем увидеться.
Безусловно, у них есть возможность вернуться в футбол — "Зенит" уже объявил, что они встретятся с Кокориным. Здесь непонятна позиция "Краснодара", который отстранился от своего игрока. Тем самым они показывают: "Ребята, если у вас будут какие-то проблемы, не дай бог вы где-то оступитесь, мы тогда сразу расторгнем контракт и отвернёмся". Так не делают, они должны это прекрасно понимать. Здравый смысл должен преобладать, для них будет хорошо, если они передумают.
Они могли бы занять другую позицию в этом вопросе. Если "Краснодар" от него откажется, то это будет новая сага. Куда ему пойти? Сначала надо выйти оттуда, побыть с родственниками и друзьями, а дальше уже думать о том, куда идти. Может, "Краснодар" передумает и решит, что игрок, который много сделал для "Краснодара", достоин второго шанса. Это тяжелый момент, зачем же вы отворачиваетесь от него? Тем самым "Краснодар" себе делает плохой пиар", — цитирует Широкова "Чемпионат".
Роман Широков: непонятна позиция "Краснодара", который отстранился от Мамаева
Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков высказался об условно-досрочном освобождении форварда питерской команды Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Они отбывали срок за избиение нескольких людей.
Фото: Sportbox.ru
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