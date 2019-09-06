"Не знаю, сможет ли Мамаев вернуться на прежний уровень, а Кокорин — точно. Он нормальный человек, и эта несправедливость может вдохновить его. Стрельцов больше сидел, а затем в первый же год стал лучшим игроком СССР. Когда человек хочет, он обязательно добьется. Конкуренция — нормальное явление, она его подхлестнет. "Зенит" правильно сделает, если заключит контракт с Кокориным. Талантливыми ребятами не разбрасываются. Они за таких же платят огромные деньги, а этот — свой.
Случившееся перевернуло отношение Кокорина к жизни. Надеюсь, он исправит те ошибки, которые допустил. В таких экстремальных ситуациях человек ведет себя совсем по-другому и меняет приоритеты. Александр может вернуться даже сильнее", — приводит слова Стаферова "Рейтинг Букмекеров".
Первый тренер Кокорина: не знаю, сможет ли Мамаев вернуться на прежний уровень, а Александр — точно
Валерий Стаферов, первый тренер нападающего Александра Кокорина, прокомментировал условно-досрочное освобождение футболиста.
фото: Sportbox
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