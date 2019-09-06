Член исполкома РФС и генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал условно-досрочное освобождение Александра Кокорина, его брата Кирилла и Павла Мамаева.
"Учитывая, как развивалась история, 100% уверенности не было, что так все произойдет. Но я рад, что все сложилось хорошо.
Будущее зависит от них и от их желания играть. Уверен, что они захотят вернуться и доказать свое мастерство.
Как говорится, их пример другим наука. Я думаю, это урок не только для Кокорина и Мамаева. Надо уметь себя вести, тем более когда вы публичные люди. Надо понимать, что любое действие или слово может вызвать большой резонанс", - цитирует Зотова РБК-Спорт..
Член исполкома РФС Зотов: уверен, что Кокорин и Мамаев захотят вернуться в футбол
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