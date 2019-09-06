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Геннадий Орлов: таких игроков, как Кокорин и Мамаев, в нашем футболе единицы

Комментатор Геннадий Орлов высказался об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об УДО, они выйдут на свободу 17 сентября.

"Это прекрасная новость. Кокорин и Мамаев свое отсидели, это для них было серьезным испытанием. Многие, даже юристы, говорили, что можно было ограничиться меньшим сроком, но так как они люди публичные и многие их знают, то это был в какой-то степени показательный урок для всех остальных. Пусть знают, в том числе другие спортсмены и публичные люди, что перед правосудием все равны.

Смогут ли они вернуться в большой футбол? Конечно, я думаю, мотивация у них вернуться будет сейчас велика. Для Кокорина и Мамаева это огромнейший урок, они поняли, какова цена жизни, особенно жизни профессионального футболиста. Поэтому, думаю, они оба этим будут дорожить, если, конечно, что-то не случится. В первую очередь это касается здоровья, но они будут еще долго в футболе и будут очень хорошо тренироваться, и никто их не будет упрекать. Я надеюсь, что Мамаев пригодится нашему футболу, потому что таких полузащитников, как он, — единицы в российском футболе. То же самое касается и Кокорина — таких форвардов в нашем футболе просто единицы. Они будут востребованы, но все, конечно, от них зависит.

Не помешает ли им имидж? Есть такая русская правда о людях, что как бы ни наказывали человека, он выходит героем для народа. Я помню, когда вышел Эдуард Стрельцов, что бы про него ни писали, к нему относились с огромной симпатией. Вообще, ко всем амнистированным так относятся, хотим мы или нет, но это стиль нашей жизни. Потому что у нас очень многих людей на протяжении всей жизни осуждали чаще всего не по делу. Сложилось такое впечатление, что таким людям нужно помогать, и помогают, дай бог, чтобы так и было", - цитирует Орлова Sport24.


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