Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал освобождение нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева по УДО.
"Я считаю, что к этим двум персонажам слишком много внимания. Чем они отличаются от обычных россиян? Все когда-то делают неправомерные поступки, кто-то меньше, кто-то больше. У кого-то наказание меньше, а у кого-то больше. Отбыли свое — слава богу. Никого не убили — тоже хорошо. Хорошо, если это будет в первый и последний раз. Но, судя по шуточкам-прибауточкам и веселым лицам, не все у них в голове устаканилось, и это точно не последний раз.
Как футболистам им еще можно восстановиться. Не знаю насчет Кокорина, по моему мнению, последние пару сезонов он больше снисходительно-лениво относился к игре, а Мамаев злой, жилистый. Думаю, что он быстрее сможет вернуться в обойму, чем Саша.
У Мамаева, в принципе, проблемы с обыденной коммуникацией. Как футболист-то он неплохой, но за пределами поля «идет вразнос». Если эта история ему поправила понимание жизни, то все будет хорошо. Он качественный футболист, и после этой истории вряд ли у него будут очень большие футбольные запросы. Есть команды, которые его с удовольствием приобретут. Не только же на первых пяти командах чемпионата останавливаться", — цитирует Червиченко News.ru.
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев? К этим двум персонажам слишком много внимания
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