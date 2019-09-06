Юрист SILA International Lawyers Михаил Прокопец рассказал, что нужно для того, чтобы "Зенит" смог заявить нападающего Александра Кокорина уже в сентябре.
Сегодня суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина. Футболист выйдет на свободу 17 сентября, когда решение суда вступит в законную силу.
"Клуб должен обратиться с заявлением в комитет по статусу игроков РФС в течение 14 дней. Отсчет ведется со 2 сентября. Заявить футболиста можно, если его контракт истек в регистрационный период. Если у Кокорина контракт истек 30 июня, то его заявить разрешат. Подать заявление в комитет можно, если между клубом и игроком заключен трудовой договор, но никто не запрещает подписать договор, сидя в тюрьме", - цитирует Прокопца Sport24.
Юрист: никто не запрещает Кокорину подписать контракт с "Зенитом", сидя в тюрьме
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