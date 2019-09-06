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Юрий Сёмин: сложно сказать, кем можно было бы заменить Алексея Миранчука

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин выразил надежду, что полузащитник Алексей Миранчук успеет восстановиться к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Байером", который состоится в Леверкузене 18 сентября.

"Мы надеемся, что это ненадолго. Мы должны иметь ввиду, что травмы будут вносить изменения в состав, это часть футбола. Для нас это большая потеря, Лёша — образующий футболист, который играет важную роль в команде. Мы должны найти ему замену, но сейчас мне сложно сказать, кем можно было бы заменить Миранчука, но у нас будет время это обсудить, когда вернутся наши сборники.

Я надеюсь на чудеса докторов, может, он всё же успеет восстановиться к матчу с "Байером". Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе высочайшего уровня", — цитирует Сёмина ТАСС.


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Теги: Семин Миранчук Ал. Локомотив
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