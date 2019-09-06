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Тренер женской команды "Арсенала" выступил против уменьшения ворот в женском футболе

Главный тренер женской команды "Арсенала" Джо Монтемурро считает, что уменьшение размера ворот в женском футболе было бы оскорбительно для футболисток.

"Существует такое восприятие: "Это футбол, но это женский футбол". Как только мы начнем говорить о нем, как об обычном футболе, о том, что в него играют женщины, мужчины и дети, мы можем начать разрушать этот барьер. Это самая важная вещь, потому что мы все еще разграничиваем его как спорт.

Когда я слышу об изменении правил и уменьшении мяча и ворот, это потому, что они не способны? Оставьте спорт таким же, и давайте добьемся этого паритета. Я не тренер в женском футболе, я просто футбольный тренер.

Думаю, что чемпионат мира продемонстрировал, что вратарь и размер ворот — не проблема. Уровень улучшается, тактика становится лучше, спортсмены становятся лучше, игроки становятся технически умнее и лучше принимают решения. Они — лучшие футболисты, поэтому уровень будет выше.

Шесть или семь лет назад это было настоящим аргументом, потому что было трудно найти желающих стать в ворота. В настоящее время мы профилируем игроков такого типа, они становятся все моложе, и реальность такова, что вратарь должен быть определенного роста", - цитирует Монтемурро SPORTbible.

Sport24.ru


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Теги: Арсенал
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