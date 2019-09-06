Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал освобождение нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева по УДО.
"Кокорин и Мамаев. Их досрочное освобождение — это хорошо и правильно. Я возмущался тем, как они поступили, и уверен, что обоих надо наказать. Но со стороны все это выглядело показательным судилищем.
Сегодня важно понять, что с ними будет дальше. Какими они выйдут? Или блатными с зоны, или нормальными людьми, которые что-то поняли в этой жизни.
И главное — будут они играть или нет? Большой перерыв все-таки, да и они не 19-летние. На каком-то уровне, конечно, поиграют. Дай бог, чтобы они все-таки зацепились за футбол. Лучше футбола у них с детства все равно ничего не было", — написал Ловчев в телеграме.
Sport24.ru
Евгений Ловчев: важно, какими Кокорин и Мамаев выйдут. Или блатными с зоны, или нормальными людьми
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