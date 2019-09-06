Нападающий сборной России Артем Дзюба не знает, сыграют ли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев за национальную команду в квалификации Евро-2020, однако уверен, главное — возвращение игроков к своим семьям и детям.
"Сыграют ли Кокорин и Мамаев в этом отборе за Россию? Ух, сложный вопрос. Я скажу так: главное, что к детям вернутся их родители. Это самое главное", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.
Артем Дзюба - об освобождении Кокорина и Мамаева: главное, что к детям вернутся их родители
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