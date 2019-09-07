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Павел Мамаев: «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили своё решение на данный момент

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал ситуацию, в которой он оказался с клубом. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства Мамаева и бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении.
«У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

Мне ничего не известно о штрафах «Краснодара». И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили своё решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что всё будет решаться, когда выйдем», — приводит слова Мамаева «Говорит Москва».


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Теги: Мамаев Краснодар
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