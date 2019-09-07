Сергей Прядкин: вернутся ли Кокорин и Мамаев в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, лучше тренерам оценивать
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал новость о том, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут освобождены из колонии, поскольку суд удовлетворил их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Фото: РИА Новости
«Решение об условно-досрочном освобождении принято, ребята выйдут. Не мне их судить, они сами себя наказали и, думаю, определенные выводы сделали, далее все зависит от них. У нас в истории раньше были похожие события — люди возвращались и играли на самом высоком уровне. Ребята — профессионалы, но как публичным фигурам им нужно следить за своим поведением. Вернутся ли они в профессиональный футбол? Не могу об этом говорить, это лучше тренерам оценивать. Самое главное в этой ситуации — сделать соответствующие выводы», — цитирует Прядкина ТАСС.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»