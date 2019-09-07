«В начале была суматоха и нервозность, первые минуты шотландцы побежали, но главное — мы выиграли. Можно сказать, обеспечили себе путевку на чемпионат Европы.
Жирков — легенда сборной? Легенды сборной — Яшин, Стрельцов. Да, молодец, Жирков хорошо играет, и то, что он долго играет, — это хорошо, но и Гиггз до 40 играл, я — до 37. Дай бог ему здоровья и желание дальше так играть. Сейчас практически задачу выполнили, надо пробовать других кандидатов, Жирков же не будет до 50 лет играть, надо искать и другие варианты.
Наши не расслабятся перед Казахстаном. Какое еще расслабление? Тогда лучше не приезжать. Думаю, с Казахстаном поменяют состав и ребята будет доказывать, что они не хуже других», — сказал Канчельсикис в беседе с Sport24.
Андрей Канчельскис: Жирков — легенда сборной? Легенды — Яшин, Стрельцов
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал волевую победу команды Станислава Черчесова над сборной Шотландии (2:1) в отборе Евро-2020.
Фото: roulbet
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