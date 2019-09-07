То, что не вошло в версию на Матч ТВ. О Спартаке. pic.twitter.com/zjih9wdRnn— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) September 7, 2019
Дмитрий Селюк: за то, что Федун построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны ему аплодировать
Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал в твиттере видео, не вошедшее в финальную версию программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
Фото: "Спорт-экспресс"
«На Федуна выливают много плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну», — сказал Селюк.
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