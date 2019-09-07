Дмитрий Селюк: за то, что Федун построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны ему аплодировать

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал в твиттере видео, не вошедшее в финальную версию программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Фото: "Спорт-экспресс"

То, что не вошло в версию на Матч ТВ. О Спартаке. pic.twitter.com/zjih9wdRnn — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) September 7, 2019

«На Федуна выливают много плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он построил «Спартаку» стадион за свои деньги, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну», — сказал Селюк.