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«Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком»

Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком», сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.



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Теги: Локомотив
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