Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Пока в чемпионате пауза, сыграем товарищеский матч со «Спартаком» из Юрмалы. Игра пройдёт на тренировочном поле у «РЖД Арены» ?? pic.twitter.com/qlbScebJuw — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 7, 2019

Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.