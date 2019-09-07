Анатолий Бышовец: для меня вопрос по Кокорину и Мамаеву остаётся открытым. Здесь аналогии можно проводить со Стрельцовым
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что проводить аналогию между историей Александра Кокорина и Павла Мамаева с делом Эдуарда Стрельцова можно лишь в том случае, если футболисты смогут реабилитироваться и добиться значимых результатов на поле.
Фото: "Спорт-Экспресс"
«Для меня вопрос по Кокорину и Мамаеву остаётся открытым. Здесь аналогии можно проводить со Стрельцовым, который смог вернуться в сборную и стать лучшим игроком. Что касается ребят, то у них за плечами нет больших достижений. Но если реабилитируются и добьются их, это сделает им честь», — сказал Бышовец в беседе с «Чемпионатом».
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