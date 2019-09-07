Казанцы проиграли своему сопернику со счетом 0:1.
После 20 туров чемпионата Белоруссии «Ислоч» занимает 5-е место в турнирной таблице (34 очка). «Рубин» после 8 матчей РПЛ находится на 9-й позиции в российском первенстве (10 очков).
"Спорт24"
«Рубин» проиграл команде, занимающей пятое место в чемпионате Белоруссии
Пока в клубном футболе наступило затишье в связи с матчами сборных команд, «Рубин» провел товарищескую встречу с белорусским клубом «Ислоч».
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