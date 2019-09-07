Павел Мамаев: "Краснодар" был вправе разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент

Полузащитник Павел Мамаев, который 17-го сентября выйдет из колонии по УДО, высказался о ситуации со своим контрактом в "Краснодаре"."У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из "Краснодара" я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это, вообще, небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.Штрафы? Нет, мне ничего не известно. И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. "Краснодар" вправе был разорвать контракт, но они отменили свое решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что все будет решаться, когда выйдем", — сказал Мамаев.