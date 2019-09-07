Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал ошибку вратаря Маринато Гилерме в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией (2:1).
"По поводу Гилерме и первого номера сборной: думаю, что Станислав Саламович пока не определился до конца, кто будет первым. Тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев. При всем уважении к Гилерме Акинфеев есть Акинфеев. Я думаю, он пока ищет, кому отдать первый номер. А может, он так и будет их чередовать. Не знаю, сложно сказать. Но в действиях Гилерме была некая неуверенность", - цитирует Гусева Sport24.
Ролан Гусев: при всем уважении к Гилерме тяжело найти замену такой глыбе, как Акинфеев
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