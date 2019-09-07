Болельщик по имени Александр выпал из окна в Москве. Как сообщает Life, перед тем, как упасть, он кричал "Зенит" — чемпион!". Инцидент произошел 4 сентября.
Александр пришел в гости к другу. Приятели выпили две бутылки коньяка. В какой-то момент фанат запрыгнул на подоконник и стал кричать "Зенит" — чемпион". Друг отлучился из комнаты, а вернувшись, увидел, что приятель лежит под окном.
У Александра выявлены переломы позвоночника и ребер, гемоторакс и множество других травм. Накануне емау провели операцию, но в сознание он до сих пор не пришел.
Фанат выпал из окна в Москве, крича "Зенит" - чемпион"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»