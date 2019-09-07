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Фанат выпал из окна в Москве, крича "Зенит" - чемпион"

Болельщик по имени Александр выпал из окна в Москве. Как сообщает Life, перед тем, как упасть, он кричал "Зенит" — чемпион!". Инцидент произошел 4 сентября.

Александр пришел в гости к другу. Приятели выпили две бутылки коньяка. В какой-то момент фанат запрыгнул на подоконник и стал кричать "Зенит" — чемпион". Друг отлучился из комнаты, а вернувшись, увидел, что приятель лежит под окном.

У Александра выявлены переломы позвоночника и ребер, гемоторакс и множество других травм. Накануне емау провели операцию, но в сознание он до сих пор не пришел.


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Теги: Зенит
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