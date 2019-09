Светлана Кокорина написала эмоциональный пост об освобождении сыновей по УДО

View this post on Instagram

Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: « Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние... Это слово будет вечно звучать в моей голове. Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами!Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим??. У всех нас она одна!