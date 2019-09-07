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Светлана Кокорина написала эмоциональный пост об освобождении сыновей по УДО

Светлана Кокорина, мама нападающего "Зенита" Александра Кокорина и Кирилла Кокорина, оставила эмоциональный пост в инстаграме об освобождении своих сыновей по УДО.

Осужденные выйдут из колонии Белгородской области через 10 дней, когда решение суда вступит в законную силу.

"Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: "Отпустили". Дальше просто невозможно описать состояние… Это слово будет вечно звучать в моей голове.

Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами! Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим", — написала Кокорина.

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Никогда не забуду 6 сентября 2019 года. Когда утром зазвонил телефон, который я не выпускала из рук всю ночь и после паузы я услышала только одно слово: « Отпустили». Дальше просто невозможно описать состояние... Это слово будет вечно звучать в моей голове. Спасибо всем добрым людям, которые это время были с нами!Будьте все счастливы, любите и берегите друг друга! Постарайтесь прожить свою жизнь с наслаждением, не ломая ее другим??. У всех нас она одна!

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Теги: Кокорин Мамаев
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