Президент ФНЛ Игорь Ефремов назвал клубы РПЛ, которые уже успели подать заявки на участие в Кубке ФНЛ.
Это "Урал", "Тамбов" и "Крылья Советов". Также стали известны названия иностранных клубов, выразивших желание принять участие в соревнованиях — "Рига" (Латвия) и "Пюник" (Армения). Турнир, напомним, пройдет с 14 по 27 февраля 2020 года на Кипре в городе Пафос.
"У нас идет формирование состава участников. На данный момент подтвердилось 13 клубов, которые прислали письма. Из РПЛ это "Урал", "Тамбов" и "Крылья Советов". Есть заявки от двух иностранных клубов — латвийской "Риги" и армянского "Пюника". Также заявились семь команд ФНЛ и "Родина" из второго дивизиона. Потенциально у нас список на 20 клубов, но участвовать смогут не больше 16", — цитирует Ефремова "Рейтинг Букмекеров".
Названы клубы РПЛ, которые примут участие в Кубке ФНЛ
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