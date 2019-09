Жена Жиркова опубликовала очень необычное фото: я что, прозрачная?

View this post on Instagram

Мы с детками прилетели в Калининград . Сегодня дети смогут увидеть папу ,поцеловать и поздравить с шикарной игрой . Когда я делала это фото ,я думала рассказать вам про то ,что мы прилетели на игру и тд ... Но у меня возник вопрос . Посмотрите на меня и скажите,как это возможно ?? Я что прозрачная ? Через меня видно каждую линию пешехода ,как же так ? Что за мистика ....