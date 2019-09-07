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Жена Жиркова опубликовала очень необычное фото: я что, прозрачная?

Инна Жиркова, жена футболиста "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова, поделилась фотографией, которую назвала мистической.

"Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня дети смогут увидеть папу, поцеловать и поздравить с шикарной игрой. Когда делала это фото, то думала рассказать вам про то, что мы прилетели на игру и т.д. Но у меня возник вопрос. Посмотрите на меня и скажите: как это возможно? Я что, прозрачная? Через меня видно каждую линию пешехода, как же так? Что за мистика", — написала Жиркова в своём аккаунте в инстаграме.



"Чемпионат.сом"


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Теги: Жирков Зенит
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