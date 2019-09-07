Жена Жиркова опубликовала очень необычное фото: я что, прозрачная?

"Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня дети смогут увидеть папу, поцеловать и поздравить с шикарной игрой. Когда делала это фото, то думала рассказать вам про то, что мы прилетели на игру и т.д. Но у меня возник вопрос. Посмотрите на меня и скажите: как это возможно? Я что, прозрачная? Через меня видно каждую линию пешехода, как же так? Что за мистика", — написала Жиркова в своём аккаунте в инстаграме.
View this post on Instagram
Мы с детками прилетели в Калининград . Сегодня дети смогут увидеть папу ,поцеловать и поздравить с шикарной игрой . Когда я делала это фото ,я думала рассказать вам про то ,что мы прилетели на игру и тд ... Но у меня возник вопрос . Посмотрите на меня и скажите,как это возможно ?? Я что прозрачная ? Через меня видно каждую линию пешехода ,как же так ? Что за мистика ....
"Чемпионат.сом"