Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от возможного поединка между российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
"Я думаю, это будет очень крутой бой. Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе.
Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем", - цитирует Дзюбу Sport24.
Артем Дзюба: Фергюсон доставит Хабибу больше всех проблем. Будет очень крутой бой
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