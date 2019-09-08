"Читал об этом в новостях, но лично с представителями не общался. Предложения, наверное, есть, но я сейчас в "Краснодаре", никуда перебираться не хочу.
Если сам "Краснодар" скажет, что их устраивает чье-то предложение, то можно обсудить. Но я лично не хочу и не хотел отсюда уходить. Мы играем в атакующий футбол, тут дают время молодым — это самый подходящий для меня клуб в России", - цитирует Игнатьева "Чемпионат.сом".
Иван Игнатьев: предложения по мне в "Краснодаре", наверное, есть, но я с клубами не общался
Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал информацию об интересе со стороны других клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
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