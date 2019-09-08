Иван Игнатьев: предложения по мне в "Краснодаре", наверное, есть, но я с клубами не общался

Нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев прокомментировал информацию об интересе со стороны других клубов.



Фото: ФК "Краснодар"