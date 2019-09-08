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РПЛ наконец-то опубликовала календарь на 10 туров, нарушив собственный регламент

Ждать на этот раз пришлось особенно долго: руководство лиги не уложилось в те сроки, которые она сама себе назначила. Хотя бы расписание на этот раз не подкачало
Фото: РПЛ
На старте сезона мы узнали календарь только на ближайшие восемь туров. Определиться на дальнейший отрезок должны были ещё неделю назад, когда наступал перерыв на сборные. Но в крайний по регламенту день ничего на сайте РПЛ не появилось.

Премьер-лига должна назначать время встречи минимум за 14 дней до самой игры. Из пункта 6.6 регламента РПЛ на текущий сезон:

Время начала матчей устанавливает ПЛ (премьер-лига, прим. Rusfootball.info здесь и далее) по согласованию с ОВ (основным вещателем) и извещает об этом Клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения

Почему лига этого не сделала? Потому что в последних числах августа проходила жеребьёвка групповых этапов Лиги Европы и Лиги чемпионов. А руководству вроде как необходимо учитывать дополнительную нагрузку команд.


29 августа завершилась жеребьёвка Лиги чемпионов, на следующие сутки – Лиги Европы. У клубов был один рабочий день, чтобы отправить пожелания по календарю. Получается, у ЦСКА и «Краснодара» было законное время до понедельника (а это уже 2 сентября), так что куда-либо деться в этой ситуации Прядкину и другим чиновникам было некуда.

Из пункта регламента 6.4.1:

Клубы, участвующие в отборочных стадиях Лиги чемпионов УЕФА / ЛигиЕвропы УЕФА, имеют право на перенос соответствующих ближайших Матчей Чемпионата исключительно в пределах указанных в Календаре Чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура. Перенос таких Матчей осуществляется ПЛ по письменной заявке Клуба, направленной в ПЛ не позднее следующего рабочего дня после даты проведения жеребьевки соответствующей отборочной стадии, с обязательным уведомлением о переносе РФС, Клубов и ОВ

Правда, календарь появился вчера днём, а не чуть меньше недели назад, третьего числа, как должно было быть по закону. РПЛ лихо занесло – из небольшой более-менее законной неприятности опоздание превратилось в заметную неприятность. Билеты большинство болельщиков заказывает всё-таки сильно заранее (так намного дешевле и удобнее), поэтому такие моменты все сопровождаются бурным недовольством болельщиков и прессы.

Сначала лига зачем-то ждала замечаний клубов, хотя законное время у них пропало. Верстать надо было ко вторнику (4 сентября), чтобы успеть сделать всё по своим собственным правилам (хотя бы один тур). Каких замечаний с таким трепетом ждала лига? Даты встреч известны. В Лиге Европы наши команды всегда играют первый и гостевой матчи последними. Почему нельзя было заранее учитывать этот момент, если и так всё понятно?


Прядкин почти сразу пообещал, что календарь с 9-го по 19-й тур выкатят пятого сентября, но нет. В минувшую пятницу (шестого числа) президент РПЛ заговорил опять:

- Мы хотели опубликовать календарь в пятницу вечером. Сейчас идет не шероховатости даже, а решение некоторых вопросов. Правильно кто-то вечером написал – так получилось, что у ряда топовых команд достаточно интенсивная загрузка календаря. Сейчас мы решили его не печатать, поговорили с коллегами из РФС, в субботу он будет напечатан, - сказал Прядкин.

Видимо, речь шла про конец месяца, когда командам, играющим в еврокубках, придется среди недели попотеть ещё и на Кубке. В прошлом году ЦСКА единственный, кто попросил перенос на октябрь – это позволило красно-синим немного разгрузить календарь. Конечно, вряд ли все клубы решать пойти по этому пути (играть в перерыв сборных = сливать турнир и совсем этого не скрывать).

Но про Кубок знали всегда. Поэтому вроде бы косвенные оправдания у лиги есть, но в то же самое время ждать было нечего: по всем пунктам было известно заранее. Но в РПЛ как будто нарочно нашли возможные бюрократические заморочки и раскрутили их насколько возможно.

На этот раз хотя бы само расписание не подкачало - откровенно нелепых мест нет, да и вообще вопросы найдутся только при большом желании придраться. А после того, как было объявлено это расписание, искать дополнительный негатив не очень-то хочется.

Опубликовано расписание матчей РПЛ с 9-го по 19-й туры

Фото: FB, ТАСС


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Теги: Прядкин РПЛ
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