РПЛ наконец-то опубликовала календарь на 10 туров, нарушив собственный регламент

Ждать на этот раз пришлось особенно долго: руководство лиги не уложилось в те сроки, которые она сама себе назначила. Хотя бы расписание на этот раз не подкачало

Фото: РПЛ

Время начала матчей устанавливает ПЛ (премьер-лига, прим. Rusfootball.info здесь и далее) по согласованию с ОВ (основным вещателем) и извещает об этом Клубы не позднее чем за 14 дней до их проведения

Клубы, участвующие в отборочных стадиях Лиги чемпионов УЕФА / ЛигиЕвропы УЕФА, имеют право на перенос соответствующих ближайших Матчей Чемпионата исключительно в пределах указанных в Календаре Чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура. Перенос таких Матчей осуществляется ПЛ по письменной заявке Клуба, направленной в ПЛ не позднее следующего рабочего дня после даты проведения жеребьевки соответствующей отборочной стадии, с обязательным уведомлением о переносе РФС, Клубов и ОВ