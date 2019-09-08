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Иржи Ярошик: я образца 2003 года лучше сегодняшнего Крала

Бывший полузащитник московского ЦСКА и самарских "Крыльев Советов" Иржи Ярошик сравнил себя образца 2003 года, когда перешёл в стан "армейцев" из пражской "Спарты", с новичком столичного "Спартака" Алексом Кралом.

"Сказал, что такое сравнение было бы в мою пользу, потому что переезжал в Россию в 25 лет и был уже более опытным футболистом, чем Крал сейчас. Я уже выступал в Лиге чемпионов, играл за сборную Чехии. Так что выиграл бы за счёт опыта", — сказал Ярошик в интервью YouTube-каналу "Маза Вишневского".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Ярошик Крылья Советов
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