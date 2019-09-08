Пресс-служба "Спартака" рассказала об очередной тренировке команды в рамках подготовки к домашнему матчу РПЛ против "Урала".
Как сообщает официальный сайт "Спартака", в ходе занятия получил травму голкипер Александр Селихов. Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь повредил ахиллово сухожилие. По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении.
Селихову предстоит пройти дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения.
Отметим, Селихов только вчера вернулся в общую группу "Спартака". Ранее 25-летний голкипер тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.
Александр Селихов травмировал ахиллово сухожилие на тренировке "Спартака"
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