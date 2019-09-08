Министр спорта Сирии Ибрагим Абазид доволен товарищеским матчем сборной против "Ростова" (0:3), который состоялся в России.
"Я сегодня смотрел очень хорошую, сильную игру в исполнении "Ростова". Мне очень понравилось, как коллектив работает. Этот матч очень важен для нас, мне кажется, повторный поединок, который будет через два дня, принесет еще больше пользы.
У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет [снят]. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был "Ростов", - цитирует Абадеза ТАСС.
Министр спорта Сирии: хочу, чтобы первой командой, которая приедет к нам, был "Ростов"
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