Андрей Аршавин пошутил над Радимовым по поводу алиментов Булановой

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов с сарказмом отреагировал на пост своего экс-партнера по петербургской команде Андрея Аршавина в инстаграме.Аршавин опубликовал в социальной сети сообщение о том, что разделил с Азаматом Айхожином приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7)."Ты все время что-то делишь… или алименты платишь", — прокомментировал запись Радимов."Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе, Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая жена Радимова) тоже тебя щипает", — ответил ему Аршавин.Напомним, ранее суд обязал Аршавина выплачивать алименты в размере 340 тысяч рублей ежемесячно своей бывшей жене Алисе, у которой от него есть двухлетняя дочь Есеня.