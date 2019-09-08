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Андрей Аршавин пошутил над Радимовым по поводу алиментов Булановой

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов с сарказмом отреагировал на пост своего экс-партнера по петербургской команде Андрея Аршавина в инстаграме.

Аршавин опубликовал в социальной сети сообщение о том, что разделил с Азаматом Айхожином приз лучшего игрока матча между сборными РФС и Федерации футбола Казахстана (8:7).

"Ты все время что-то делишь… или алименты платишь", — прокомментировал запись Радимов.

"Я не делю, они сами забирают. Кстати, ты тоже в нашем клубе, Татьяна Ивановна (Буланова, бывшая жена Радимова) тоже тебя щипает", — ответил ему Аршавин.

Напомним, ранее суд обязал Аршавина выплачивать алименты в размере 340 тысяч рублей ежемесячно своей бывшей жене Алисе, у которой от него есть двухлетняя дочь Есеня.



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Теги: Аршавин Радимов Буланова Зенит
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