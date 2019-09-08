"Локомотив" сообщил о сорвавшемся переходе одного из лучших нападающих мира: могли сделать бомбу

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что в летнее трансферное окно клуб был близок к подписанию одного из лучших нападающих в мире.



Фото: ТАСС