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"Локомотив" сообщил о сорвавшемся переходе одного из лучших нападающих мира: могли сделать бомбу

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе сообщил, что в летнее трансферное окно клуб был близок к подписанию одного из лучших нападающих в мире.
Фото: ТАСС
"Меня интересует рынок. Не только во Франции, Испании или Италии — много где встречаюсь и обсуждаю разные темы. Гипотетически могли провести сделку с Рибери. Гипотетически могли даже "бомбу" сделать: несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира, на следующий день после перехода Жоау Мариу.

Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьезные. Их целый ряд, причем требовалось все сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".


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Теги: Локомотив
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