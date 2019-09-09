Минфин поддержал закон о возвращении пива на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. Он уже поступил в правительство, сообщают «Известия»

В документе ведомства сказано: спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей.



Кроме того, уверены в Минфине, реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг. Также в ведомстве считают, что может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий.



Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года. Во время ЧМ-2018 запрет был приостановлен.