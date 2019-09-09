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Минфин поддержал закон о возвращении пива на стадионы

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. Он уже поступил в правительство, сообщают «Известия».
В документе ведомства сказано: спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей.

Кроме того, уверены в Минфине, реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг. Также в ведомстве считают, что может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий.

Продажа пива на российских стадионах запрещена с 2005 года. Во время ЧМ-2018 запрет был приостановлен.


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Теги: РПЛ ФНЛ
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