Бразилец выйдет в основном составе команды на товарищеский матч с московским «Араратом», сообщает пресс-служба «армейского» клуба. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени на базе ЦСКА в Вытутинках.
Состав ЦСКА: Помазун, Сантос, Нисимура, Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Тикнизян, Крачковский, Янов, Марадишвили.
Лукас Сантос дебютирует за ЦСКА сегодня в товарищеском матче с «Араратом»
Новичок ЦСКА полузащитник Лукас Сантос сегодня, 9 сентября, дебютирует за свою команду.
Фото: ПФК ЦСКА
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