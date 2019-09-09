ЦСКА (Москва) — Арарат (Москва) — 6:0 (3:0)
Голы: 1:0 — Нисимура, 20; 2:0 — Елеев, 22; 3:0 — Марадишвили, 28; 4:0 — Нисимура, 47 (с пенальти); 5:0 — Лукас Сантос, 63; 6:0 — Нисимура, 65 (6:0).
ЦСКА: Помазун (Тороп, 74), Гогуа, Шарлия, Елеев, Карпов, Лукас Сантос (Востриков, 66), Тикнизян, Марадишвили, Крачковский (Н’Диай, 70), Нисимура, Янов (Пряхин, 70).
«Арарат»: Григорян (Власов, 46), Феофилактов (Урхов, 46), Дмитриев (Храмов, 46), Андямов (Ламанов, 46), Новичков (Имедашвили, 46), Моргунов (Кодзаев, 46), Забродин (Будинов, 46), Ахмаев (Паштов, 46), Грузнов (Мурадов, 46), Новиков (Ярошенко, 46), Джикия (Батяев, 46).
ЦСКА забил шесть безответных мячей «Арарату», Такума Нисимура оформил хет-трик
ЦСКА провел товарищескую встречу с московским «Араратом», выступающим в ПФЛ. Армейцы разгромили своего соперника со счетом 6:0.
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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