«Я сегодня смотрел очень хорошую, сильную игру в исполнении «Ростова». Мне очень понравилось, как коллектив работает. Этот матч очень важен для нас, мне кажется, повторный поединок, который будет через два дня, принесёт ещё больше пользы.
У нас в стране сейчас запрет на официальные матчи из-за положения. ФИФА запрет пока не снимает, но обещали, что скоро будет снят. Когда снимут, то первой командой, которая приедет в Сирию, хочу, чтобы был «Ростов», — цитирует Абазида пресс-служба «Ростова».
Министр спорта Сирии: когда у нас снимут запрет на проведение матчей, хочу, чтобы приехал «Ростов»
Футболисты молодёжной сборной Сирии (игроки до 21 года) сыграли важный для себя матч с «Ростовом», приобретя хороший и полезный опыт. Об этом заявил министр спорта Сирии Ибрагим Абазид. «Ростов» разгромил в товарищеском матче сирийцев со счётом 3:0.
фото: официальный сайт ФК "Ростов"
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