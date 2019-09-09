Министр спорта Сирии: когда у нас снимут запрет на проведение матчей, хочу, чтобы приехал «Ростов»

Футболисты молодёжной сборной Сирии (игроки до 21 года) сыграли важный для себя матч с «Ростовом», приобретя хороший и полезный опыт. Об этом заявил министр спорта Сирии Ибрагим Абазид. «Ростов» разгромил в товарищеском матче сирийцев со счётом 3:0.

фото: официальный сайт ФК "Ростов"