С "Крыльев Советов" взыскали 6,6 миллиона рублей долга за чартеры

С "Крыльев Советов" взыскали 6,6 миллиона рублей долга за услуги по перевозке команды чартерными рейсами.Долг компании "Урал-Менеджмент", которая около шести лет являлась перевозчиком "Крыльев", образовался в мае-июне 2019 года. Сейчас услуги клубу предоставляет другая организация.Иск был удовлетворен частично. Суд признал основную сумму долга в 6,3 млн руб., но на 35 тыс. руб. снизил сумму неустойки.