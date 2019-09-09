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Неманя Видич: в России было что-то среднее между европейским и английским футболом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Неманя Видич рассказал о периоде выступлений в чемпионате России за "Спартак".

"Я приехал в "Спартак" и обнаружил, что футбол в России не такой, как в других лигах. Для моей карьеры это было прекрасно, потому что здесь было что-то среднее между европейским и английским футболом.

В чемпионате России играли очень быстрые, резкие, невысокие нападающие. Например, я играл против Аршавина. В России много хороших игроков, но они мало кому известны за пределами страны. Также там было много талантливых латиноамериканцев, например, Вагнер Лав из ЦСКА.

Они вынуждали меня совершенствоваться, потому что мне как защитнику приходилось адаптироваться.

Выступления в России очень помогли мне, когда я оказался в Англии. В Сербии команды обычно играли с рослыми нападающими. Переход напрямую из Сербии в Англию был бы очень непрост для меня", – сказал Видич в интервью The Athletic.

Sports.ru


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Теги: Видич
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