Бывший вратарь "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал новость о том, что голкипер красно-белых Александр Селихов из-за травму пропустит более полугода.
"Ахилл — самое крупное сухожилие, это очень серьезно. Операция простая, но реабилитация долгая, не меньше шести месяцев. Все должно быть длительно, верно, кропотливо и достойно. На Селихова в этом сезоне надежды нет, разве что в конце. У Павла Погребняка в "Спартаке" было такое же повреждение.
Селихов то играл, то нет, а это нервирует вратаря. Может быть, сказались предыдущие повреждения, все возможно. Я бы хотел другого отношения к Александру, не надо обвинять его в травмах. Благо, у вратарей длительный футбольный цикл. Селихов молод, давайте надеяться на лучшее. Думаю, он еще заиграет, а мы увидим его блестящим вратарем", - цитирует Василькова "РБ-Спорт".
Юрий Васильков: не надо обвинять Селихова в травмах
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