Николай Комличенко — о будущем: до зимы буду работать над собой, дальше будет видно

Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко заявил, что до зимы ему необходимо улучшить некоторые компоненты в своей игре, а уже потом думать о возможном переходе в другой клуб.

Фото: metaratings