«До зимы буду работать над собой, надо улучшить некоторые компоненты в игре. А дальше будет видно», — сказал Комличенко «Р-Спорт».
Комличенко в летнее трансферное окно был близок к переходу в московский ЦСКА, однако в итоге остался в чешской команде. Генеральный директор московского клуба Роман Бабаев заявил, что форвард хотел перейти в ЦСКА, но чешский клуб не пошел на компромисс игроку в переговорах.
Николай Комличенко — о будущем: до зимы буду работать над собой, дальше будет видно
Нападающий чешского футбольного клуба «Млада Болеслав» и сборной России Николай Комличенко заявил, что до зимы ему необходимо улучшить некоторые компоненты в своей игре, а уже потом думать о возможном переходе в другой клуб.
Фото: metaratings
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