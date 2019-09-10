ЦСКА может выкупить полузащитника Лукаса Сантоса
Российский клуб может выкупить права на футболиста у «Васко Да Гама».
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКА
По информации издания Vasconoticias, 20-летний игрок, находящийся в ЦСКА на правах аренды, впечатлил руководство и тренерский штаб, поэтому было принято решение о скором выкупе полузащитника. Сумма сделки составит около 5 миллионов евро. Сантос не провёл ни одного официального матча за ЦСКА, но в товарищеском поединке с клубом «Арарат» отметился голом.
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