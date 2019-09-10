Матч «Локомотив» — «Зенит», скорее всего, состоится 28 сентября

Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с матчем 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

Фото: ФК "Зенит"