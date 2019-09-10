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Матч «Локомотив» — «Зенит», скорее всего, состоится 28 сентября

Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков рассказал о ситуации с матчем 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».
Фото: ФК "Зенит"
Игра запланирована на 28 сентября, однако главный тренер железнодорожников Юрий Семин выразил недовольство этим фактом, так как уже 1 октября «Локо» играть в Лиге чемпионов с «Атлетико». В связи с этим Семин просил перенести игру с «Зенитом» на 27-е число.

«РФС и лига могут пойти навстречу клубам, которые участвуют в еврокубках. Очень важно, чтобы была договоренность между клубами. В настоящий момент ее нет. «Зенит» говорит, что хочет играть 24-го и 28-го, потому что в Кубке хочет играть первым составом, так как им важен этот турнир. «Локомотив» готов играть на Кубок 24-го, но при этом проводить матч РПЛ 27-го, однако в таком случае «Локомотив» в Калининград поедет не первым составом. Пока все идет к тому, что игры состоятся в назначенное время, но, вполне возможно, что это поменяется», — передает слова Дюкова Sport24.


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Теги: Локомотив Зенит Дюков Лига чемпионов Семин
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