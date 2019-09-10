Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал проблемы с составлением календаря РПЛ сезона-2019/20. Расписание матчей 9-го тура стало доступно за 6 дней до возобновления чемпионата, в то время как по регламенту это положено делать за 14 дней.
«Это вопрос лиге, но причина в том, что старались достичь договоренности между клубами. Определенные изменения в календаре возможны и лига руководствовалась тем, что клубы договорятся», — передает слова Дюкова Sport24.
Дюков — про поздний календарь РПЛ: лига руководствовалась тем, что клубы договорятся
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