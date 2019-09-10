РФС заключил партнерское соглашение с сетью магазинов «Магнит»

Российский футбольный союз и компания «Магнит» заключили партнерское соглашение. Президент компании «Магнит» Ян Дюннинг прокомментировал подписание договора.

«У нас в компании работает 300 тысяч российских сотрудников и все они будут гордиться тем, что их компания — спонсор российской сборной. На прошлом ЧМ мы видели, что «Магнит» и сборная России — очень хорошая комбинация. Мы хотим всей стране показать, что являемся общенациональной российской организацией, что присутствуем во всех регионах. Связь с футболом дает нам возможность подчеркнуть действительные важные вещи: здоровье, спорт и прочее. За это и должен выступать «Магнит». Вы победили Шотландию и Казахстан, моя команда — Голландия — тоже выиграла. Надеюсь, наши команды сыграют на чемпионате Европы», — сказал Дюннинг.