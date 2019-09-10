Гендиректор «Зенита» Александр Медведев стал членом исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев вошел в состав членов исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов (ECA).

Фото: ФК "Зенит"

Председателем исполкома ECA на четыре года переизбран президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Его заместители: Эдвин ван дер Сар («Аякс», Голландия), Педро Лопес Хименес («Реал», Испания), Дариуш Миодуски («Легия», Польша) и Аки Риихилахти (ХИК, Финляндия).Ассоциация европейских клубов — единственный независимый орган, напрямую представляющий интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Ее целью является создание новой, более демократической модели управления, которая по-настоящему отражает ведущую роль клубов в футбол.