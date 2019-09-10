Станислав Черчесов: Кутепов уже год почти не играет, мы в сборной ничего сделать с этим не можем
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о положении защитника «Спартака» Ильи Кутепова, в активе которого всего 1 матч в новом сезоне РПЛ, в то время как сыграно уже 8 туров.
Фото: официальный сайт РФС
«Недавно мы обсуждали это в своем штабе. Пять игр на чемпионате мира на хорошем уровне, думали, наконец у нас есть хорошая связка в защите. Джикия — Кутепов, один клуб. Видите, уже год почти не играет. Мы ничего сделать не можем. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать, что и у кого случается. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется и играет. Будет играть на том уровне — мы посмотрим. Нет Кутепова — есть Семенов. Не будет его, значит, наша задача — искать альтернативу, а не переживать», — приводит слова Черчесова «Спорт 24».
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