Станислав Черчесов: Кутепов уже год почти не играет, мы в сборной ничего сделать с этим не можем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о положении защитника «Спартака» Ильи Кутепова, в активе которого всего 1 матч в новом сезоне РПЛ, в то время как сыграно уже 8 туров.

Фото: официальный сайт РФС