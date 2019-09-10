"Когда Федерер сюда зашел, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто Бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в "Арсенале" играют. Меня немножко это удивило", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
На вопрос о том, сфотографировался ли он с Федерером, Аршавин ответил отрицательно.
Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать
Бывший футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что был удивлен реакции игроков английского клуба, когда в раздевалку команды однажды зашел известный швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Фото: FAN
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