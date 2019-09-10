» » Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать

Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что был удивлен реакции игроков английского клуба, когда в раздевалку команды однажды зашел известный швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Фото: FAN
"Когда Федерер сюда зашел, они все тут как с низкого старта сорвались его обнимать и селфи делать. Как дети себя вели. Как будто Бога увидели. Надо себя уважать. Они сами в "Арсенале" играют. Меня немножко это удивило", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

На вопрос о том, сфотографировался ли он с Федерером, Аршавин ответил отрицательно.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Федерер Аршавин Арсенал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать
Футболист "Лидса" делал ставки на игры своей команды. Его дисквалифицировали на 6 недель
Генрих Мхитарян: в Англии уже не чувствовал удовольствия от игры
Кэтэлин Карп — о будущем в «Уфе»: не хочу играть за места в нижней части таблицы, все в команде хотят думать о еврокубках
Станислав Черчесов: Кутепов уже год почти не играет, мы в сборной ничего сделать с этим не можем 5
Пресс-атташе сборной Казахстана: очень крутая организация со стороны РФС, надеюсь, наши сборные еще будут встречаться
Леонид Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире
Станислав Черчесов: Дзюбу знаю с 18 лет. За это время он и повзрослел, и поседел 2
Артём Ребров — о сбывшейся мечте детства: я счастлив, что оказался не только игроком «Спартака», но и смог оставить след в истории великого клуба 2
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев стал членом исполкома Ассоциации европейских футбольных клубов 1
Станислав Черчесов: когда Жирков в сборной, тренировочный процесс под него подгоняем
«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара в январе
Станислав Черчесов: оставьте вопрос о моём совмещении и вообще его не поднимайте 1
Российский фанат рассказал о своём пребывании во французской тюрьме за беспорядки на Евро-2016 1
Селихов опять выбыл надолго. Травмы уничтожают его карьеру 3
Станислав Черчесов — о матчах с Шотландией и Казахстаном: было не легко и не просто, это было важно 1
Денис Макаров: про интерес ЦСКА ко мне слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность
Итальянские власти заблокировали 114 пиратских сайтов, которые транслировали матчи Серии А
ЦСКА заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Нефтехимика»
РФС считает, что матч «Чайка» — «Черноморец» носил неспортивный характер
Александр Дюков: я бы хотел, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол
Наша молодёжка – мощь. Но надо доказать это на поле в Болгарии 1
РФС заключил партнерское соглашение с сетью магазинов «Магнит» 1
Президент РФС: сборная России поступательно движется к Евро-2020 1
Дюков — про поздний календарь РПЛ: лига руководствовалась тем, что клубы договорятся
Матч «Локомотив» — «Зенит», скорее всего, состоится 28 сентября
Александр Дюков: я противник идеи совмещения Черчесова в сборной и клубе 9
Курбан Бердыев: не вёл переговоров со «Спартаком». После ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске 9
Александр Мостовой: на Евро-2020 любая команда может преподнести сюрприз. В том числе и Россия 1
Юрий Сёмин: сможет ли к «Байеру» восстановиться Алексей Миранчук? Пока не знаю. Но надеюсь на это
Все новости