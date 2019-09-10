Андрей Аршавин удивился реакции футболистов "Арсенала" на Федерера: будто Бога увидели. Надо себя уважать

Бывший футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин признался, что был удивлен реакции игроков английского клуба, когда в раздевалку команды однажды зашел известный швейцарский теннисист Роджер Федерер.



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