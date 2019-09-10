Главный тренер "Пюника" Александр Тарханов рассказал, в каком состоянии находится российский нападающий Дмитрий Сычев.
"Он пока не готов, не в той форме, чтобы выходить на поле. Плюс он недавно получил небольшую травму. Так что в пятницу его на поле не будет. Его надо подготовить.
Мы взяли его, учитывая большое желание играть. Будем готовить, потом посмотрим, сможет ли он выйти на свой уровень", — цитирует Тарханова "РБ-Спорт".
Александр Тарханов: Сычев получил травму и пока не готов играть за "Пюник". Его надо подготовить
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